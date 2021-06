Meister-Damen des Dresdner SC dominieren Ranglisten

Dresden. Immer, wenn eine Volleyball-Saison zu Ende geht, wählen Trainer, Kapitäne und Journalisten die Besten der Besten. In den Ranglisten des Bundesliga-Oberhauses spiegeln sich die Leistungen einzelner Spielerinnen, aber auch der Teams insgesamt wider. Deshalb verwundert es in diesem Jahr wohl kaum, dass die Meisterdamen des Dresdner SC die Ranglisten bei den Frauen dominieren. Schon unmittelbar nach der Spielzeit wurde Diagonalangreiferin Maja Storck als „MVP der Saison“ gekürt. Die Schweizer Nationalspielerin hatte zehn Goldplaketten und drei in Silber erhalten – so viele Auszeichnungen wie keine andere. Anzeige

In der Wertung der Experten, die das Fachjournal „Volleyball Magazin“ veröffentlicht, aber erhielt Jennifer Janiska die meisten Stimmen als „Wertvollste“. Schon bei ihrer Verpflichtung im Mai vergangenen Jahres wurde sie in Dresden als „Königstransfer“ bezeichnet. Wie sich bald zeigte, völlig zu Recht. Die 27-Jährige hatte zwar in ihrer ersten Auslandssaison mit dem italienischen Spitzenteam Conegliano die Klubweltmeisterschaft gewonnen, doch wegen Corona führte sie ihr Weg zurück nach Deutschland.

Trainer Alexander Waibl ergriff die Chance beim Schopf. „Sie ist eine wahnsinnig stabile Annahmespielerin, herausragend in der Abwehr, die das Spiel lesen kann wie kaum eine andere, präsent im Block und im Angriff, eine überragende Aufschlägerin. Ihr hätten wir auch einen Zehnjahresvertrag vorgelegt“, sagte der Erfolgscoach bei ihrer Vorstellung und freute sich, dass sie für zwei Jahre unterschrieb.

Gray nicht unter Top-Drei

Und die aus Nordhorn stammende Blondine zahlte das Vertrauen dutzendfach zurück. Nach der Eingewöhnungszeit zeigte ihre Formkurve stetig nach oben. Nicht nur in der Annahme war sie genau die Stütze, die neben Libera Lenka Dürr für Sicherheit sorgte, sondern sie legte von Spiel zu Spiel auch im Angriff eine Schippe drauf, bekam den Ball in schwierigen Situationen. Alexander Waibl hatte sich mit ihr vor der Saison vorgenommen, ihre Qualitäten in der Offensive auszubauen, sie variabler zu machen. Wie spätestens in den Playoffs deutlich wurde, gelang das in herausragender Manier. Und mehr als je zuvor übernahm sie Verantwortung. Janiska, die inzwischen auch als Kapitänin die deutsche Nationalmannschaft aufs Feld führt, ist sogar überzeugt, dass es leistungsmäßig ihre bislang beste Saison war.

Die Experten sehen in dieser Kategorie der „Wertvollsten“ mit Maja Storck übrigens eine weitere Dresdnerin auf Platz zwei, noch vor der Stuttgarter Ausnahmekönnerin Krystal Rivers, die in der Kategorie „Angriff“ dafür die Nase knapp vor der Schweizerin hat. Als beste „Annahmespielerin“ erhielt DSC-Libera Lenka Dürr, die nun leider ihre Karriere beendet hat, das Votum der Jury. Janiska macht den Doppelsieg des Meisters perfekt. Dürr sahen die Experten auch in der Kategorie „Abwehr“ als die dominierende Spielerin der Bundesliga.