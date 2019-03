Meister! GSVE Delitzsch feiert nach Sieg in Dresden den Aufstieg in Liga zwei

Dresden/Delitzsch. Sonnabend. 21.48 Uhr. Pegel der Elbe: Oberkante Unterlippe. Lautstärke: Wie beim Abheben einer Antonov. Soeben hat sich an der Bürgerwiese alles entladen, was sich in zwei Stunden aufgestaut hat – auf den Rängen und am Netz. Oben eine unfassbare und 70 Mann starke Jubeltraube in Rot aus Delitzsch. Unten auf dem Feld der GSVE. Paul Lohrisch zieht die Arme auseinander und reißt den Mund weit auf. Philipp Thielow schreit in einer Pose, die für Kreuzbänder und Achillessehne definitiv nicht gut sein kann. Robert Karl herzt Felix Winkler fast zu Tode.

Wenn es ernst wird, dreht der GSVE auf

26:24 haben die Gymnasialen den vierten Satz gegen den VC Dresden gewonnen, aber nicht das Match. Und dennoch. Mit dem Satzausgleich hatten die Delitzscher ihr Saisonziel erreicht. Gleich den ersten Matchball hat der GSVE genutzt, um die Meisterschaft in der 3. Liga und den Aufstieg einzutüten. Die Kirsche auf der Sahne war der Sieg im Tiebreak. 3:2 (25:18, 18:25, 23:25, 26:24, 15:13) – was für ein Spiel.

Die GSVE-Jungs lassen ihren Trainer Frank Pietzonka hochleben. © Kirk Lazarus

Eines, an dem am Ende immer die Delitzscher gewinnen – das hätten die VC-Männer nach der Zwei-Stunden-Partie vor 452 Zuschauern zu Protokoll geben können. Schon das Hinspiel gewannen in eigentlich aussichtsloser Lage die Recken vom Lober. So sah es im vierten Satz in Dresden auch wieder aus. Die Jungs von Niklas Peisl hätten nur noch den Deckel draufmachen müssen – dann wäre das 1:3 für den GSVE besiegelt gewesen. „Da haben wir einfach Schiss“, brachte es der VC-Trainer auf den Punkt.

Immer wenn es den Delitzschern an den Kragen geht, drehen sie auf. Instinktiv, wahrscheinlich dank Mutter Natur. Felix Winkler hält einen Ball im Spiel, den eigentlich keiner im Spiel halten kann, weil kein Mensch eher seine Arme bewegen kann, als das Hirn den Befehl dazu sendet. Winkler kann das, auch wenn jede Bewegung aussieht, als ob dem Jungen gleich die Bänder wegfliegen. Robert Karl untermauert mit seinem Baggerball den Anspruch auf die Zuspielposition und Paul Lohrisch legt den Ball clever an den Block der Dresdner, der wiederum den Ball unerreichbar für jedwede Rettungstat machte. All das passiert 21.48 Uhr.

Spannung in Satz fünf raus

„Da ist uns die Last von den Schultern gefallen“, gab Philipp Thielow später zu. Die schien immens schwer, denn selbst der sonst so entspannte Robert Karl vermisste fast drei Sätze die Lockerheit. Dabei kam der GSVE gut ins Spiel, zeigte gleich, welche Ambitionen verwirklicht werden sollten. 10:5-Führung, Delitzsch-Sprechchöre (O-Ton Karl: „Das war geil. Was die auf die Beine gestellt haben, war phänomenal.“) Die Aufschläge saßen, die Angriffe wurden kaum gestört. Dresden zeigte Nerven, machte viele Fehler, taute aber mehr und mehr auf. „Wir haben Dresden stark gespielt, mit unserem Aufschlag-Annahme-Verhalten“, sponn Coach Frank Pietzonka den Faden weiter. „Wir verschlagen unheimlich viele Bälle und die, die kommen sind zu einfach“, erklärte er, „es ist mir ein Rätsel.“

Im vierten Satz kämpfte sich der GSVE zurück. „Wichtig war, dass Björn Vanselow in den engen Situationen Ruhe bewahrt hat“, fiel dem Trainer ein Stein vom Herzen. Denn in der Woche hatte es Felipe Pardini Glaser entschärft. Der Weisheitszahn des Ballverteilers ließ keine Aktion auf dem Feld zu. Deshalb rüstete Pietzonka auf, nahm Hannes Schindler und Tim Planer aus der Zweiten mit.

„Der fünfte Satz ist das Würfeln“, kommentierte VC-Mann Peisl den Tiebreak. Zwei wichtige Blocks entscheiden diesen – die Spannung war sichtbar auf beiden Seiten raus. Eigentlich hätte 21.48 Uhr das Spiel abgepfiffen werden können.

GSVE Delitzsch: Winkler, Pardini Glaser, Thielow, Vanselow, T. Pietzonka, Geisler, Bauer, Planer, Klemm, Schindler, Maaß, Karl, Fritsche, Lohrisch. Kirk Lazarus

