Meister nach fast 40 Jahren: Wie Trabzonspor die Top-Klubs Fenerbahce, Besiktas und Co. abhängt

Im Vergleich zu den zwei großen Istanbuler Vereinen Galatasaray und Besiktas konnte an der Schwarzmeerküste der Fokus mehr auf das Sportliche gelegt werden. Während Gala nach einer enttäuschenden Saison inklusive Trainerwechsel und viel Wirbel um die anstehenden Präsidentschaftswahlen lediglich auf Rang zwölf steht, konnte Vorjahres-Doublesieger Besiktas das Meisterrennen nur aus der ganz weiten Ferne beobachten – inzwischen mit dem früheren Bundesliga -Profi Valérien Ismaël als Trainer. "Gala und auch Besiktas stecken in einer sehr bescheidenen Situation. Beide müssen viele Veränderungen am Kader vornehmen, einige gute Spieler werden zudem wohl verkauft. Die Vereine brauchen das Geld und müssen erstmal kleinere Brötchen backen", sagt der Experte.

Trabzonspor begeistert mit vielversprechenden Talenten

Trabzon hatte in dieser Saison mit Fenerbahce eigentlich nur einen ernstzunehmenden Verfolger. Doch der Klub um den in der Türkei sehr umstrittenen Weltmeister Mesut Özil kam erst in der Saisonendphase so richtig ins Rollen. Doch an Trabzonspor führte in dieser Spielzeit einfach kein Weg in der Meisterfrage vorbei. "Ein Knackpunkt auf dem Weg zum Titel waren auch die Wintertransfers. Edin Visca hat nach seinem Wechsel von Basaksehir gleich eine führende Rolle übernommen", betont der Experte, der aber besonders den Blick der Klub-Führung auf die Zukunft lobt: "Es wurden mit Taha Altikardes, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Batuhan Kör und Kerem Sen einige vielversprechende Talente geholt."