Meisterschaft, Abstiegskampf, deutsche Legionäre: Das ist der Stand in der Premier League

Fast 100 Tage liegt die letzte Partie der Premier League zurück. Als Leicester City am 9. März Aston Villa mit 4:0 abfertigte, wurden die Spieler vor dem Anpfiff instruiert, sich nicht die Hände zu schütteln – doch damals konnte noch niemand absehen, wie sich die Corona-Pandemie tatsächlich entwickeln würde.

Gut drei Monate später geht es heute mit Aston Villas Heimspiel gegen Sheffield United (19 Uhr/Sky) und der zweiten Nachholpartie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal (21.15 Uhr/Sky) weiter. "Ich habe den Fußball so sehr vermisst, es ist unglaublich", sagte Jürgen Klopp schon vor zwei Wochen. Sollte ManCity gegen Arsenal verlieren, reicht seinem FC Liverpool bereits ein Sieg im Derby beim FC Everton am Sonntag (20 Uhr/Sky), um die erste Meisterschaft seit 30 Jahren perfekt zu machen. Sonst könnte es am darauffolgen Mittwoch zu Hause in Anfield – natürlich ohne Fans - gegen Crystal Palace (21.15 Uhr/Sky) so weit sein. Außerdem können sich die Reds noch die ewige Punktebestmarke (101) von Pep Guardiolas Team angeln, wenn sie in den restlichen neun Spielen noch 19 von 27 möglichen Zählern holen.

Alle 92 noch ausstehenden Geisterspiele auf der Insel werden im Fernsehen zu sehen sein, vier davon sogar bei BBC im Free-TV, erstmals seit 1988. Für alle Partien sind unterschiedliche Anstoßzeiten vorgesehen, auch am Samstagabend. Es wird Wochen geben, an denen jeden Tag Premier-League-Fußball läuft. Wie in Deutschland wird es bei der TV-Übertragung wahlweise eine Tonspur mit künstlicher Stadionatmosphäre und Publikumslärm geben. Der Sender Sky Sports lässt die Zuschauer sogar über Fangesänge abstimmen.

Wer wird Geister-Meister? Liverpool hat 25 Punkte Vorsprung auf Manchester City, holte saisonübergreifend aus den letzten 38 Spielen 109 von 114 möglichen Zähelern – eine unfassbare Bilanz. Die Meisterschaft ist also längst gelaufen, dahinter gibt es ein enges Rennen um die Champions-League-Plätze: Neben ManCity ist der Dritte Leicester City stramm auf Kurs Königsklasse, dahinter kämpfen der FC Chelsea, Manchester United, die Wolverhampton Wanderers, Sheffield United, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal um den lukrativen Platz vier.

Wer steigt ab? Schlusslicht Norwich City mit Trainer Daniel Farke ist bei sechs Punkten Rückstand und ausstehenden Spielen gegen Arsenal, Chelsea und ManCity kaum noch zu retten, auch das Restprogramm von Mitaufsteiger Aston Villa als Vorletzter hat es in sich. Bei West Ham United (Platz 16) geht es drunter und drüber - die Fans begehren gegen die Besitzer auf, die Rückkehr von Trainer David Moyes brachte bislang keine Wende. Der FC Watford (17.) und Bournemouth (18.) sind punktgleich mit West Ham – es könnte also ein Herzschlagfinale bis zum letzten Spieltage geben.

Was machen die Deutschen? Während Klopp nach dem Gewinn der Königsklasse im Falle der Meisterschaft ein Denkmal gebaut werden soll, können sich Ilkay Gündogan und Leroy Sané mit ManCity nach dem Gewinn des Ligapokals auf die Champions League konzentrieren, die der Klub noch nie zuvor gewann. Sané steht nach seinem Kreuzbandriss beim Neustart vor dem Comeback.