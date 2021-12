Meisterschafts-Dämpfer für Klopp und Liverpool: Lookman schießt Leicester zum Sieg

Manchester City zieht in der Premier League davon - weil der Top-Konkurrent patzt: Der FC Liverpool hat am Dienstagabend wichtige Punkte liegen lassen und eine überraschende Niederlage bei Leicester City kassiert. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp verlor trotz bester Chancen knapp mit 0:1 (0:0) beim amtierenden FA-Cup-Sieger. Der Ex-Leipziger Ademola Lookman erzielte das Tor des Tages drei Minuten nach seiner Einwechslung (59. Minute). Liverpool drang auf das Tor, doch an Leicester-Keeper Kasper Schmeichel gab es kein Vorbeikommen - auch nicht vom Elfmeterpunkt aus: LFC-Star Mo Salah vergab in der ersten Halbzeit einen Strafstoß (15.).

