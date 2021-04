Die Rettungs-Liga: Warum der FC Barcelona und Real Madrid noch an der Super League festhalten

"Barca steht am Rande der Pleite", schreibt die spanische Zeitung El Mundo. "Die größte Wirtschaftskrise in der Geschichte von Barca", titelt Sport. "Die wirtschaftliche Situation des FC Barcelona ist weit schlimmer als vorhergesehen", stellt El País fest. Am freundlichsten ist noch Marca, die größte der spanischen Sportzeitungen: Der katalanische Klub habe "wenig Spielraum für große Operationen". Bisher jedenfalls. Dank der Super League sollte er wieder etwas wachsen. Anzeige

Die geplante europäische Superliga hat auf den ersten Blick einen Zweck: Sie soll die reichen Vereine noch reicher machen. Bei näherem Hinsehen ist sie aber auch – oder viel mehr – eine Rettungsliga für übergewichtige Großklubs in schwierigen Zeiten. Ein sicherer Rückzugsort, wie Las Vegas für Elvis Presley. Unter den drei spanischen Klubs, die ursprünglich in der Superliga mitspielen wollten – FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid – steht es um Barca besonders schlimm. Nach den im Januar vorgestellten Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/2020 summierten sich die Bruttoschulden auf 1,173 Milliarden Euro, einschließlich kurzfristiger Verbindlichkeiten – und die sind erst das eigentliche Drama – von 730 Millionen Euro.

Der FC Barcelona braucht dringend höhere laufende Einnahmen. Anders als man denken könnte, leiden die großen Klubs unter der Covid-19-Krise deutlich stärker als die kleinen, die finanziell verhältnismäßig weniger vom Kartenverkauf abhängig sind. Ins Stadion Camp Nou passen knapp 100 000 Zuschauer, aber seit einem Jahr sind Spaniens Fußballstadien für Besucher gesperrt. Damit fallen nicht nur die Einnahmen aus dem Ticketverkauf fort, sondern auch die lukrativen Vermietungen der VIP-Logen und alle anderen Nebenverkäufe in der Arena. Für Barca bedeutete das 2019/2020 einen Umsatzrückgang um gut 126 Millionen Euro oder 15 Prozent gegenüber der Vorsaison. In dieser Spielzeit könnte es noch schlimmer werden, weil so weit noch kein einziges Spiel vor Publikum stattfand.

Das klingt dramatisch, müsste es aber nicht sein. Trotz der verlorenen Millioneneinnahmen war der FC Barcelona im vergangenen Jahr mit 715,1 Millionen Euro noch immer der umsatzstärkste Klub der Welt, gefolgt von Real Madrid (714,9 Millionen) und Bayern München (634,1 Millionen). Atlético Madrid steht mit 331,8 Millionen Euro – gleich hinter Borussia Dortmund – an dreizehnter Stelle. Doch Barcelona hat, da sind sich alle einig, ein Problem: die "Gehaltsmasse", die dringend sinken müsse – also die Summe der Spielergehälter. Der Klub hat unter anderem den bestbezahlten Angestellten des Planeten unter Vertrag, Lionel Messi, der jedes Jahr etwa 128 Millionen Euro überwiesen bekommt.

Zum großen Fürsprecher seines großen Rivalen hat sich in diesen Tagen Real-Präsident Florentino Pérez aufgeschwungen. "Es muss etwas geschehen", sagte er am späten Montagabend in einem Fernsehinterview zur Verteidigung der Super League. "Wenn nicht, wird der Fußball verschwinden." Er meinte aber nicht den Fußball an sich, sondern den galaktischen. "Es kann nicht sein, dass in der Liga die meisten der bescheidenen Klubs Geld verdienen und Barcelona nicht", sagte der Real-Präsident. Sein Kollege vom bescheidenen Erstligisten Villarreal, Fernando Roig, nannte diese Haltung "egoistisch, egoistisch und danach egoistisch".