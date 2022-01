Aus Hoffenheim zu Klopp: Deutscher U18-Nationalspieler Melkamu Frauendorf feiert Liverpool-Debüt

Frauendorf, der im äthiopischen Kembata geboren wurde, kam mit seiner Familie im Kleinkindesalter nach Deutschland. Gemeinsam mit seinem Bruder Melesse begann er das Fußballspielen beim Schefflenzer SV. Zunächst war es auch der Bruder, der bei dem Verein aus dem Neckar-Odenwald-Kreis glänzte: "Nachdem wir Melesse in unserer Mannschaft hatten, haben wir in der Saison kein einziges Spiel mehr verloren", sagte Jugendtrainer Andreas Grimm der Rhein-Neckar-Zeitung rückblickend. Beim zwei Jahre jüngeren Melkamu habe sich das große Talent erst später gezeigt: "Er hat eine stetige Entwicklung genommen, man hat von Jahr zu Jahr sehen können, dass er besser wurde", so Grimm.

Frauendorf treffsicher für Liverpools U18

Bei den Reds konnte er den Erwartungen schnell gerecht werden: In der vergangenen Saison erzielte er für Liverpools U18 unter anderem den Siegtreffer im Halbfinale des FA Youth Cup gegen Ipswich und Liverpools Tor bei der anschließenden Final-Niederlage gegen Aston Villa (1:2). Im Juli unterschrieb er an der Anfield Road dann seinen ersten Profi-Vertrag. In der aktuellen Spielzeit läuft er weiterhin vorwiegend für die U18 der Reds auf. In elf Spielen der Youth Premier League erzielte er vier Tore und vier Vorlagen. In fünf Partien in der UEFA Youth League kam ein weiterer Treffer hinzu. Am Sonntag stand er nun erstmals für die Profis im Kader und gab direkt sein Debüt.