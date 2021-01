Nullnummer für den Mellendorfer TV: "Wir sind noch nicht angekommen im Bezirk.“

Der 21-Jährige Max Gerns und seine Mitspieler vom Mellendorfer TV sind in der vergangenen Kreisligasaison von Sieg zu Sieg geeilt. „Das war super. Gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg etwa haben wir beide Spiele mit 4:0 gewonnen. Und in der Vorbereitung konnten wir uns auch deutlich im Duell mit dem TSV Godshorn II durchsetzen“, sagt Gerns. „Wir sind voller Vorfreude und guten Mutes in die Bezirksliga gestartet. Gerade weil wir schon Erfolge gegen Teams aus der Staffel geholt hatten, waren wir fest davon überzeugt, eine gute Rolle im Mittelfeld spielen zu können.“

