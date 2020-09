Erfolgreich und fair: Mellendorfer TV beim Fairness-Cup erneut ganz vorn dabei

Der Niedersächsische Fußball-Verband hat jüngst die Abschlussrangliste der Saison 2019/20 veröffentlicht. In die Wertung sind sämtliche Leistungsklassen eingeflossen - vom kleinen Fußball bis hinauf in die 1. Bundesliga. Und erneut punkteten die Akteure vom MTV: Die Erstvertretung unter der Regie von Trainer Matthias Henning war das fairste Team aus dem Umland des Fußballkreises Region Hannover.

Die Corona-Pandemie bereitete der vergangenen Saison ein abruptes Ende. Mitte März war der Spielbetrieb zunächst eingestellt worden, ehe es schließlich zum Saisonabbruch kam. Per Quotientenregelung wurden die sportlichen Meister und Aufsteiger ermittelt - gleiches galt für die Sieger des VGH-Fairness-Cups.

Die Mellendorfer waren gleich zweimal top: Sie glänzten als sportliche Nummer eins im Klassement der Kreisliga 2 - und waren überdies mit nur 19 gelben Karten aus 17 Spielen und keinem einzigen roten Karton der glorreiche Fairplay-Gewinner unter den Umlandteams. Coronakonform wurde dieses Mal keine Feierstunde im Klubhaus des MTV veranstaltet. Stattdessen übergab Holger Baumert die Preise mit gebührendem Abstand im kleinen Kreis draußen auf dem Sportgelände.

"Wir sind immer bemüht, alles spielerisch zu lösen"

Mannschaftsführer Florian Ebinger nahm den Pokal sowie einen Gutschein über 500 Euro (die finanzielle Alternative zur Ausrichtung eines geselligen Abends) entgegen. Über einen weiteren Sportartikelgutschein im selben Wert durfte sich G-Jugendtrainer Kai König freuen, denn traditionell geht der Geldpreis immer zweckgebunden an eine Jugendmannschaft des ausgezeichneten Vereins. „Super, dass wir in den Genuss kommen. Wir betreuen in zwei Teams mehr als 30 G-Junioren. Da können wir das Geld prima gebrauchen“, sagte König.

Aufsteiger und Fairplaysieger – die Wedemärker erspielten sich Tore und Punkte zuhauf, aber geizten dabei mit Fouls. Kapitän und Innenverteidiger Ebinger lieferte eine Erklärung für das nun schon seit Jahren erfolgreiche Abschneiden seines Teams bei der Fairplay-Wertung: „Wir sind immer bemüht, alles spielerisch zu lösen. Wir versuchen es mit dem Ball, nicht gegen den Gegner. Und halten unseren Körpereinsatz auf dem Niveau eines ganz normalen Zweikampfs - meistens jedenfalls.“

Der Trainer sieht einen Dominoeffekt

Coach Henning sprach von einem Dominoeffekt: „Nachdem wir den Fairplay-Preis vor ein paar Jahren erstmals gewonnen hatten, war der Ehrgeiz der Jungs geweckt, immer wieder ganz vorn zu landen. Fairplay wird bei uns in der Kabine stetig thematisiert. Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion für die Kinder und Jugendlichen.“ Mit einem leichten Augenzwinkern, doch durchaus ernst gemeint fügte Henning hinzu: „Wobei wir vielleicht manchmal zu lieb sind. Gerade jetzt auf Bezirksniveau.“

Zu den schwarzen Schafen der letzten Spielzeit zählten übrigens die DJK Sparta Langenhagen und der MTV Immensen. Ohnehin zeigte sich der Kreis Region Hannover nicht gerade von seiner besten Seite – in der Rangliste der 33 Kreise findet sich der heimische Kreis weit unten auf Platz 30.