"Vorbilder in puncto Fairness": Mellendorfer TV gewinnt erneut Fairness-Cup

Sie haben es wieder getan: Schon zum dritten Mal binnen vier Jahren ist die 1. Herrenmannschaft des Mellendorfer TV für ihr vorbildliches Verhalten ausgezeichnet worden. Der Niedersächsische Fußball Verband veröffentlichte jüngst die Abschlussrangliste im VGH-Fairness-Cup der Saison 2018/2019, fest steht: Die Kreisligaelf des MTV war das fairste Team der Region Hannover – dafür gab es neben einem Pokal und der Urkunde auch einen Sportartikelgutschein über 500 Euro für den Nachwuchs.

Mellendorf ist Fairness-Spitzenreiter

In der Kreisliga 2 hat es für den Mellendorfer TV in der vergangenen Saison „nur“ zum zweiten Platz gereicht, die Truppe von Trainer Matthias Henning verpasste bei der anschließenden Relegation den möglichen Aufstieg, – in der Fairness-Tabelle des NFV indes waren die Mellendorfer im Fußball-Kreis Region Hannover glorreicher Spitzenreiter. Die Henning-Elf kassierte lediglich 29 gelbe Karten und eine Gelb-Rote. Niedersachsenweit landete der Klub aus der Wedemark damit auf dem 14. Rang von insgesamt 957 Teams.

In die Wertung sind Mannschaften sämtlicher Leistungsklassen eingeflossen – vom Kreis bis in die 1. Bundesliga. Sieger des Fairness-Cups auf Landesebene wurde Kreisligist SV Bad Bentheim II aus der Grafschaft Bentheim, zweitfairstes Team war Bezirksligist FC Sulingen.