Jung, aber oho! Beim Mellendorfer TV sind viele talentierte Schlägerkünstler unterwegs

Der nagelneue Kunstrasenplatz schien dafür prädestiniert, „er ist so angelegt, dass er für Fußball und Hockey taugt“, erklärt Matthias Frank, seit dem vergangenen Jahr Leiter des noch jungen MTV-Zweiges. „Wir haben über 100 Mitglieder und sollten damit die viertstärkste Sparte im Verein sein“, sagt er. Klassischer Fall von: Kurz den Blinker gesetzt – und fix am (fast) kompletten Rest vorbeigezogen.

Eine aktive Hockeyvergangenheit hat der 46-Jährige nicht, doch seine Kinder steckten ihn schnell damit an. „Hanna spielt bei den ­C-Mädchen und Joshi bei den Knaben A“, erzählt Frank, der neben dem Vorstandsamt auch als Betreuer der Mannschaft seines Sohnes unter Trainer Milan Lavic sowie als Schiedsrichter bei Nachwuchspartien mit anpackt.

Aushängeschilder der Schlägerkünstler

Mal eben den Coach zu vertreten oder als Elternteil gar komplett ein Team zu übernehmen, wie es beispielsweise in unteren Fußballjahrgängen öfter der Fall ist, sei in dieser Sportart eher nicht üblich, berichtet der Spartenleiter: „Das geht schon bei der Schlägerhaltung los, da ist eine Menge Technik dabei“, weswegen es qualifizierter Trainer bedürfe.

Die Mannschaften, in denen Franks Nachwuchs spielt, sind dann auch direkt zwei Aushängeschilder der Mellendorfer Schlägerkünstler. Mit sechs Juniorenteams, nach männlich und weiblich getrennt, sowie einer Frauenmannschaft, die in der Oberliga spielt, geht der MTV an den Start. Da aktuell aber auch im Hockey die Pandemie stärker ist als jeder noch so unangenehme Gegenspieler, muss der Blick etwas weiter zurückschweifen, um von ein paar Glanzlichtern zu berichten.

In der Hallensaison 2019/2020 etwa waren die A-Knaben mit großen Ambitionen in den Jugendpokal gestartet. Luka Thomassek („seit 2016 bei uns und hochtalentiert“, Frank) würde es schon richten. Der Offensivspieler ist in dieser Altersklasse so etwas wie die personifizierte Lebensversicherung des MTV. Doch in der Endrunde verletzte sich Mellendorfs bester Mann in der Partie gegen den MTV Eintracht Celle und konnte seinen Kollegen nicht mehr helfen.