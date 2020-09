"Stecken in einem Negativstrudel": Mellendorfer TV verliert auch gegen den TSV Kolenfeld

„Das ist im Moment nicht gut. Wir stecken in einem Negativstrudel, der es uns echt schwermacht.“ Trainer Matthias Henning hat erneut eine Niederlage seiner Mannschaft mit ansehen müssen.

Nach dem Seitenwechsel erspielte sich die engagiert auftretende Heimelf einige gute Tormöglichkeiten. „Typisch und bezeichnend für unsere aktuelle Situation ist, dass wir den Ausgleich nicht machen und stattdessen einen Konter kassieren“, sagte Henning.

Kolenfelds just zuvor eingewechselter Jan Scholz ließ sein Team jubeln (76.). Mike Ehlert erhöhte auf 4:1 für den TSV (88.).

"Jannik war der Unterschiedsspieler"

„Insgesamt war es eine Partie auf eher schwachem Niveau", sagte Gäste-Coach Steffen Dreier. "Unterschiedsspieler war heute der starke Jannik Grondey. Und unsere Wechsel haben gut funktioniert, Lucas Tieste, Jan Scholz und Niclas Kölln brachten viel frischen Wind rein - von der Bank zulegen zu können, ist extrem wertvoll.“

Der Spielertrainer fügte gut gelaunt hinzu: Wir haben jetzt nach vier Spielen acht Punkte auf dem Konto, und damit exakt so viele Zähler wie in der vergangenen Saison nach 19 Spielen. Man könnte sagen, wir haben uns gesteigert.“ Maßgeblichen Anteil an dieser Steigerung haben zweifellos die Neuzugänge Robin Ullmann, Daniel McGuinness und Aycicek.

"Ganz viel ist mittlerweile Kopfsache"

Bei den Mellendorfer indes ist die Aufstiegseuphorie der harten Bezirksliga-Realität gewichen. „Wir dürfen und können nicht zufrieden sein, das ist klar“, sagte Henning. „Die Mannschaft ist gut und hat ausreichend Qualität für diese Liga, aber wir kriegen es derzeit nicht hin, unser Leistungsvermögen voll abzurufen. Ganz viel ist mittlerweile Kopfsache, wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.“