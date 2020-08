Wechsel nach Barcelona? Memphis Depay stellt Zukunft bei Lyon in Frage – "gute Beziehung" zu Koeman

Beim FC Barcelona läuft nach der ersten Saison ohne Titel seit 2007/08 der große Umbruch. Kaum ein Spieler ist unverkäuflich – selbst Superstar Lionel Messi wird wohl den Verein verlassen. Auf der anderen Seite sollen auch neue Stars in die Regionalhauptstadt Kataloniens kommen. Ein Name der dabei immer wieder genannt wird: Memphis Depay von Olympique Lyon. Und der Niederländer hat nun selbst Spekulationen um seine Zukunft beim Ligue-1-Klub geschürt: "Ich weiß nicht, ob ich die ganze Saison hier verbringen werde", sagte Depay nach dem 4:1-Sieg gegen Dijon am Freitag.

Depay glänzt bei Lyons Auftaktsieg in die Ligue-1-Saison

Beim ersten Saisonspiel von Lyon am Freitag hatte der Top-Star von OL drei von vier Toren seiner Mannschaft erzielt, darunter allerdings zwei Elfmeter. Auch am vierten Treffer war er beteiligt, als er ein Eigentor von Wesley Lautoa provozierte. Für Lyon war es das erste Spiel der neuen Saison. Am ersten Spieltag hatte man noch aussetzen dürfen, um den Spielern nach dem Ausscheiden im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern eine längere Pause zu ermöglichen.

Wie lange Depay noch bei Lyon spielt, scheint unklar. Er sei aktuell zwar sehr fokussiert auf die Arbeit mit dem französischen Klub, sagte der 26-Jährige. Allerdings wies er auch darauf hin, dass es in der aktuellen Saison ein großes Manko für ihn und OL gibt: "Es ist natürlich sehr enttäuschend, dass wir in dieser Saison nicht in der Champions League spielen." Lyon hatte die Qualifikation für die Königsklasse als Siebter der vergangenen wegen der Corona-Krise abgebrochenen Ligue-1-Saison verpasst.

Depay: "Gute Beziehung" zu Barca-Trainer Koeman