Nach Meniskus-OP: Bayer Leverkusen muss länger auf Lars Bender verzichten

Der Defensivspieler sei bereits am Freitag operiert worden. Es scheine realistisch, dass Bender Ende März nach der Länderspielpause in den Trainingsbetrieb zurückkommen könne. Der frühere Nationalspieler hatte seit der Wolfsburg-Partie bereits sechs Pflichtspiele verpasst, von denen Bayer nur eines gewann.

Leverkusen ohne fünf Verletzte gegen Bern

Das Leverkusener Lazarett wird damit vor dem Rückspiel in der Europa-League-Zwischenrunde gegen die Young Boys Bern nicht kleiner: Neben den Langzeitverletzten Santiago Arias und Julian Baumgartlinger wird es wohl auch für Karim Bellarabi noch nicht reichen. Der Rechtsaußen arbeitet nach einer Muskelverletzung an seinem Comeback, die Partie am Donnerstagabend (21 Uhr, DAZN und NITRO) kommt aber wohl noch zu früh. Auch im Tor muss Trainer Peter Bosz erneut auf die Ersatzmänner Niklas Lomb oder Lennart Grill bauen, nachdem sich Stammkeeper Lukas Hradecky eine Verletzung an der rechten Achillessehne zuzog und nun bis Ende März ausfallen wird.