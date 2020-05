BVB-Berater Matthias Sammer offenbart: "Meine Arbeit als Trainer kam zu früh"

Sammer verrät: Bayern-Triple 2013 wegen Ribery und Robben

„Als Trainer muss ich wissen, wer meine zwei bis drei Leader, meine sechs, sieben Teamplayer, meine fünf, sechs Ergänzungsspieler und wer meine drei bis vier Individualisten sind. Und ich muss mit dem jeweiligen Spielertyp richtig umgehen. Ich darf einen Individualisten niemals mit Führungsaufgaben überfordern. Im ersten Moment freut er sich über die Anerkennung, aber am Ende führt das immer ins Chaos. Individualisten sind unberechenbar. Sie brauchen viel mehr Liebe und Zuneigung als andere Spieler. Sie wollen das, was sie können, zeigen dürfen, und sie müssen das Gefühl haben, völlig anerkannt zu sein. Auf der einen Seite brauchen Individualisten Freiheit, um ihre Qualitäten ausspielen zu können. Auf der anderen Seite müssen sie von den Leadern eingefangen und dazu gebracht werden, auf dem Platz für die Mannschaft zu arbeiten. Franck Ribéry und Arjen Robben sind ein perfektes Beispiel. Als die beiden plötzlich für das Team spielten, hat Bayern das Triple geholt.“ (…)

Jupp Heynckes gilt als einer der größten Trainer in der Geschichte des FC Bayern München. Der Punktbeste ist er nicht. Der SPORT BUZZER zeigt das Ranking aller FCB-Coaches in allen Wettbewerben. ©

Schade, dass Matthias Sammer keine Lust mehr hat, als Trainer zu arbeiten. Mit all seiner Erfahrung und seinem immensen Wissen wäre er ein großer Gewinn für jeden erfolgsorientierten Verein. Er ist anders, alleine schon, weil er von sich nie als Trainer spricht, sondern immer als Anführer und Leader. Er ist Perfektionist, setzt hohe Maßstäbe, an denen er rigoros festhält.

Sammer: Darum kam meine Trainer-Zeit zu früh

„Meine Arbeit als Trainer kam zu früh. Ich war zu jung, war vom Persönlichkeitsprofil her noch nicht gefestigt. Die fünf Jahre damals waren geistig unglaublich anstrengend. Ich war einsam und ständig unter Druck, weil ich wusste, dass mir nach meinen eigenen Ansprüchen einige Grundlagen fehlten. Ich war zwar selbstbewusst und hatte eine genaue Idee, was ich wollte. Aber mir hat persönlich ein gewisses Maß an theoretischem Hintergrundwissen gefehlt, für noch mehr Sicherheit.“ (…)

„Nach vier Jahren in Dortmund und einer Saison in Stuttgart sagte ich mir, jetzt mache ich das, was ich vor meiner Trainerlaufbahn hätte machen müssen: Weiterbildung und Fortbildung, bessere theoretische Grundlagen. Ich wollte den Job als Fußballlehrer noch viel besser verstehen und habe mir deshalb Dr. Karsten Schumann an meine Seite geholt, der heute Professor in Saarbrücken ist. Ich war immer von Ehrgeiz zerfressen, aber ich wollte das alles nur für mich selbst. Ich hatte ein Anspruchsdenken bis unter die Decke und ständig das Gefühl, mir fehlen noch ein paar Elemente, um meinen eigenen Ansprüchen – den Ansprüchen eines Lehrers – gerecht zu werden.“