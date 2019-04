"Menschen kommen und gehen, Fans bleiben": 96-Manager Heldt auf Abschiedstour

Sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, elf Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz – dazu ein katastrophales Torverhältnis. Das 1:3 in Wolfsburg dürfte bei noch sechs ausstehenden Spielen der endgültige Abschied aus der Bundesliga für 96 gewesen sein. So schätzt es auch der Profi-Boss ein. „Der Fußball geht weiter, für uns leider in der 2. Liga“, sagte Kind nach der Niederlage.

"Der Fußball geht weiter, für uns leider in Liga zwei": 96-Fanreaktionen zur Niederlage in Wolfsburg und Martin Kinds Ansage. ©

Nach 96-Niederlage in Wolfsburg rechnet Kind mit Liga 2: So reagieren die Fans:

Trennung sehr wahrscheinlich

Eine davon dürfte die Trennung von Horst Heldt sein. Den Manager hat Kind als Hauptschuldigen für den sportlichen Absturz in dieser Saison ausgemacht, eine Trennung in dieser Woche gilt als sehr wahrscheinlich. Das ahnt auch Heldt.

In Wolfsburg gab es deshalb nach dem Schlusspfiff ein ungewöhnliches Bild: Der Manager ging nach Spiel­ende mit den Profis in die Kurve und klatschte in Richtung der Fans. Als Abschiedsgruß wollte das Heldt aber nicht gewertet wissen.

"Ich wollte ihnen einfach nur Respekt zollen und Danke sagen"

„Kein Abschied. Aber es waren viele Fans dabei. Für sie ist die Situation mit Sicherheit mit am schlimmsten. Menschen kommen und gehen, Fans bleiben“, sagte Heldt. „Ich wollte ihnen einfach nur Respekt zollen und Danke sagen, für das, was sie in all den Wochen und Monaten getan haben für die Mannschaft.“ Worte, die dennoch stark nach Abschied klingen.