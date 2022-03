"Menschen zusammenbringen": Infantino verteidigt russische Teilnahme an FIFA-Kongress

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Entscheidung, den russischen Fußballverband nach dem Angriff auf die Ukraine nicht gänzlich auszuschließen, verteidigt. "Wenn wir nicht Möglichkeiten wie diese haben, wie diesen Kongress, um Menschen zusammenzubringen, dann können wir es bleiben lassen und nach Hause gehen", sagte Infantino während der Pressekonferenz nach der Vollversammlung des Weltverbands am Donnerstag in Doha. In der Hauptstadt Katars waren auch Funktionäre aus Russland vor Ort, aus der Ukraine hingegen nicht. Anzeige

Russische Mannschaften und Sportler sind vom Weltsport weitgehend ausgeschlossen, auch im Fußball. Zuletzt hatte der Internationale Sportgerichtshof Cas den Einspruch der Russen gegen die Suspendierung der Teams durch die FIFA abgelehnt. Die russische Männer-Nationalmannschaft war vor ihrem Playoff-Halbfinale gegen Polen von der WM-Qualifikation ausgeschlossen worden und wird damit nicht bei der Endrunde in Katar dabei sein. "Ich hoffe, dass der Konflikt beendet werden kann", sagte Infantino. "Am allerersten Tag sind wir wieder dort, um Fußball zu spielen."

Infantino: WM "zum besten Zeitpunkt" der Saison Denn: Die WM am Ende des Jahres wird laut Infantino "zum besten Zeitpunkt" der Saison gespielt. "Die Spieler reisen nicht am Ende einer ermüdenden, einer anstrengenden Saison an", sagte der Schweizer am Donnerstag während der Pressekonferenz nach dem FIFA-Kongress in Doha. "Sie sind auf dem Höhepunkt ihrer Form, ihrer Fitness."