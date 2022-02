"Mental eine ganz schöne Hausnummer": Der lange Weg von VfL-Sprinter Giese zum Comeback

Es war ein letzter Test vor dem Abflug zu einem Traum, es war seine Saison gewesen - Giese war kaum zehn Tage vorher für Olympia nominiert worden, startete noch einmal mit den Nationalmannschaftsstaffeln im Sprint in Wetzlar. Er lief los, eine Oberschenkelsehne riss. Und stürzte den Sprinter des VfL im Juli 2021 in ein tiefes Loch. Aus dem ist er jetzt im Wesentlichen wieder raus. Nach langer Leidenszeit. Er kann nämlich wieder laufen. Und das Beste für einen Sprinter: Er darf endlich wieder ein bisschen schneller laufen.

Das Olympia-Ticket in der Hand, auf den letzten Drücker verletzt: Niels Giese, Sprinter des VfL Wolfsburg hat sieben Monate Leidenszeit hinter sich. Die ersten Monate belasteten ihn mental mächtig. Ein Rückhalt war der VfL, ein anderer die Familie. Jetzt sieht er Licht am Ende des Tunnels, sagt: "Im Spätsommer möchte ich wieder Wettkämpfe machen."

In den ersten Wochen, so gesteht er, "floss auch manche Träne". Nicht wegen der Schmerzen. Vielmehr, "weil es mental eine ganz schöne Hausnummer war". Der eher unverhofft wahr gewordene Olympia-Traum dahin, eine schwere Verletzung mit unabsehbarerer Pausenlänge vor sich. Die OP im August in München verlief erfolgreich. Aber was heißt das in dem Moment schon für einen, der von klein auf die Laufbahn liebt, seit Jahren fast täglich trainiert und sprintet. Nun fand sich Giese nicht nur an Krücken wieder. Schlimmer noch: "Weil 16 Zentimeter zu überbrücken waren, um die Sehne wieder anzusetzen, musste das Bein für die OP gebeugt werden." Und blieb dann so gebeugt für zwei Monate.

Beim fatalen Lauf in Wetzlar hatte Giese einen knöchernen Abriss erlitten, die Sehne war samt ihrem Ansatz am Knochen abgerissen. Bei der OP wurde ein Anker im Knochen gesetzt, die Sehne daran fixiert. "Dort wird die Sehne nie mehr abreißen", sagt Giese. Inzwischen ist er nach zwei Monaten auf Gehhilfen und einem weiteren Monat Wundheilung wieder auf dem Weg nach vorn. Ein ziemlich weiter Weg. "Ende November konnte ich mit der Mobilisierung beginnen, langsam das Bein wieder an Streckung gewöhnen."

Bevor er wieder ans Sprinten denken kann, muss er förmlich laufen lernen. Die Muskulatur am rechten Bein war praktisch Weg, "dünn wie mein Unterarm". Es galt, erst einmal, sich wieder ans Gehen zu gewöhnen, danach Disbalancen auszugleichen. Viele Übungen mit Zusatzbelastungen des geschwächten Beines standen an. Nicht minder anstrengend als die üblichen Einheiten eines Sprinters, bei denen es mit viel mehr Last zu Werke geht.

Damit war dann allerdings die härteste Zeit vorüber. "Die ersten Monate nach der Verletzung waren die schlimmsten", sagt Giese. Das Olympia-Ticket durch Verletzung verloren, die Sorge vor der OP, die Fragezeichen, wie lang die Pause wird. "Bis November hatte ich wenig Lust, etwas anzugehen, habe allerdings viele Gespräche geführt, im Familienkreis, mit Kollegen. Irgendwie musste ich einen Weg finden, mit der Situation klarzukommen." Mit einem Nackenschlag nach Superjahr.

In seiner Heimatstadt Leipzig wollte man mit ihm bei seinem Klub SC DHfK nicht verlängern, beim VfL hatte der im Herbst verstorbene Coach Werner Morawietz, der mit Deniz Almas in ähnlicher Situation ein Jahr zuvor ein ebenso glückliches Händchen gehabt hatte, wieder den richtigen Riecher. Giese ("Dass Werner so unerwartet verstarb, war auch noch ein Schlag") startete durch, schraubte seine 100-Meter-Bestzeit auf 10,30 Sekunden, holte Bronze bei der DM über 100 Meter, stieg in die Nationalstaffel auf, glänzte mit ihr bei der Team-EM.

In der Reha kam für Giese mental der Sprung nach vorn. "Da habe ich coole Leute kennengelernt, manche hatte es schlimmer erwischt, da sieht man die eigene Situation dann in anderem Licht." Giese sagt: "In diesen ersten Monaten habe ich viel über mich selbst gelernt, werde in Zukunft mit den kleineren Verletzungen, die es immer mal geben kann, anders umgehen, habe ein besseres Körpergefühl entwickelt." Was ihn auch motivierte: "Der VfL Wolfsburg hatte mir trotz Verletzung einen neuen Vertrag angeboten, diese Unterstützung zu spüren und zu bekommen, hat gutgetan."

Nach viel Reha und vielen Stabilisationsübungen, die natürlich noch andauern, ist der Student wieder einen Schritt weiter: "Ich darf schon etwas schneller laufen - aber noch in Turnschuhen." Die Hallensaison ist für ihn kein Thema, auch die Höhepunkte der Freiluftsaison "eigentlich nicht". So weit will er nicht kalkulieren. Das Hauptziel sei, "in der Late Season in die Wettkämpfe zurückzukehren".

Der nächste große Schritt auf dem Weg zurück steht in Kürze an: wenn er die Turnschuhe gegen die Spikes tauschen kann, die Rennschuhe. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass er 2023 wieder angreifen kann, wenn die Qualifikation für die nächsten Olympischen Spiele ansteht. Dass er noch einmal um ein Ticket für die Spiele rennen kann, ist noch ein bisschen weg, aber längst nicht mehr so weit weg, wie im Juli 2021.