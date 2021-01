Mentalität von RB Leipzig wird auf die Probe gestellt

Vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) will Nagelsmann die Mentalität seiner Mannschaft definitiv nicht kritisieren, fand sie auch im Spiel gegen Mainz (2:3) grundsätzlich gut. Aber: „Wir haben sehr unterschiedliche Halbzeiten gespielt. Es hat sich die Problematik wiederholt, die wir schon gegen Manchester United (0:5) und gegen Borussia Dortmund (1:3) hatten“, erklärt er. „Das klare Ziel, das wir vor Augen hatten, war auf einmal weg.“ Nachdem dritten Gegentor von den Mainzern in der 50. Spielminute hatten seine Jungs sichtlich Probleme, wieder ins Spiel zu finden.

Dabei war gerade das in den Champions-League -Spielen – abgesehen von der Partie im Old Trafford – eine große Qualität der Roten Bullen. „Wir haben trotz Rückschlägen oder Ausgleichstreffern immer wieder den Weg zurück in die Partie gefunden.“ Zwar kann es mit dem Zurückschlagen nicht immer klappen, wichtig sei dabei sich aber nicht vom Weg abbringen zu lassen, sagt Nagelsmann. „Wir müssen weiterhin selbst dran glauben, dass wir zurückschlagen können. Denn grundsätzlich haben wir immer die Qualität, Tore zu schießen und auch mal einen Rückstand aufzuholen.“

"Jungs haben noch Frische"

Wie baut man also die eigenen Spieler wieder auf, wie motiviert man sie? Denn die mentale Bereitschaft sei ein besonderes Thema: „Das ist nicht so einfach.“ Vor allem bei dem aktuellen Pensum könnten die Profis nicht in jeder Partie die gleiche Spannung aufbringen. Das sei aber ein ligaübergreifendes Problem, das nicht nur RB Leipzig beeinflusst. Entsprechend sei die Favoritenrolle nicht immer leicht zu tragen. „Wenn der Spielverlauf so wie in Mainz ist und die Partie nicht komplett in deine Richtung läuft, dann hadert man manchmal vielleicht ein bisschen zu viel."