Mentalitätsmonster und Kampfschweine: Das ist die Top-Elf von Denis Wolf

Fußballer kommen und gehen – in dieser Hinsicht sind Profivereine und Amateurklubs auf Augenhöhe. Doch einige Akteure hinterlassen Eindruck – sei es durch ihre Qualität auf dem Platz oder ihre Charaktereigenschaften. In unserer Serie „Große Nummern im kleinen Fußball“ erzählen uns bekannte Trainer und Spieler von diesen Kickern und nennen uns ihre Top-Elf.

An der Reihe ist nun Denis Wolf (37), der vier Bundesliga-Spiele für Hannover 96 absolviert und in der philippinischen Nationalmannschaft gespielt hat. Weitere Stationen waren unter anderem der TSV Havelse, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Erfurt, der 1. FC Magdeburg und Germania Grasdorf. In der Bildergalerie erklärt Wolf seine Top-Elf.