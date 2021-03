Mercedes-Dominanz, Alonso & Co: Fünf Dinge, auf die es beim Formel-1-Auftakt zu achten gilt

An diesem Wochenende startet in Bahrain die neue Saison der Formel 1. Sie verspricht Spannung, denn zumindest bei den Testfahren blieb mit Mercedes der Dominator der Vorjahre insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Der SPORTBUZZER wirft ein kurzes Schlaglicht auf fünf Aspekte, die zum Auftakt in die Saison der Motorsport-Königsklasse interessant sein werden. Anzeige

Ist Mercedes wirklich so schwach wie bei den Testfahrten?

Im Vergleich zur Vorjahresperformance fehlte dem dominierenden Team der vergangenen Jahre bei den Testfahrten fast 2,8 Sekunden - und damit mehr als allen anderen Teams. Der Mercedes W12 war für Lewis Hamilton und Valtteri Bottas erkennbar schwer zu handeln. Das bringt das deutsch-britische Team in eine ungewohnte Rolle: Die des Herausforderers. "Alles in allem waren es drei schwierige Testtage für uns. Der neue W12 war nicht so stabil und berechenbar und lag nicht so gut wie die Autos einiger unserer Konkurrenten", fällte Teamchef Toto Wolff ein hartes Urteil. Auch wenn Mercedes wie ein Schatten des vergangenen Selbst wirkte: Das Team ist bekannt dafür, sich bei den Wintertests unter Wert zu verkaufen und die wahre Stärke zu verschleiern (das sogenannte "sandbagging"). Das gesteht selbst Wolff ein: "Bei Testfahrten gilt natürlich immer, dass man die wahre Leistungfähigkeit nicht genau kennt." Allerdings ist offen, ob die Silberpfeile den teils krassen Rückstand vor allem auf Red Bull Racing und den bei den Tests überragenden Max Verstappen kompensieren kann.

Kann sich George Russell als Hamilton-Erbe in Stellung bringen?

Beim vorletzten Saisonrennen in Bahrain sprang George Russell bereits für den damals an Corona erkrankten Abo-Weltmeister Lewis Hamilton ein. Obwohl er trotz einer dominanten Leistung wegen eines Strategie-Fiaskos (Wolff: "Es ist alles den Bach runter gegangen") am Ende nur Neunter wurde, sorgte er für Aufsehen, weil er den erfahrenen Valtteri Bottas klar hinter sich hielt. In den vergangenen Jahren hatte Russell zwar im vollkommen unterlegenen Williams nur selten die Chance, sich zu zeigen (er fuhr in zwei Jahren nie in die Punkte), bei den Testfahrten in Sakhir rückte der Traditionsrennstall allerdings deutlich näher an sein früheres Niveau heran. Eine verbesserte Performance des Teams könnte für den 23 Jahre alten Briten zum Sprungbrett ins Mercedes-Team werden - vielleicht sogar im kommenden Jahr, sollte Hamilton keinen weiteren Einjahresvertrag unterschreiben und seine Karriere beenden.

Schließt McLaren die Lücke zu den Topteams?

Nicht nur Williams zeigte sich verbessert, mit McLaren war ein anderes britisches Topteam schon in den vergangenen beiden Jahren stark im Aufwind - zuletzt gab es in der Vorsaison den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM. Jetzt ist mit Daniel Ricciardo ein mehrfacher Rennsieger zum früheren Weltmeister-Team gewechselt, das noch dazu wieder von Mercedes- statt Renault-Motoren befeuert wird - wie in der großen Zeit der Silberpfeile, als sich Mika Häkkinen mit Michael Schumacher duellierte. Das Ziel ist klar: Ricciardo und sein neuer Teamkollege Lando Norris sollen den Rückstand zur absoluten Spitze verkürzen, Ferrari mit Norris' Ex-Stallgefährten Carlos Sainz auf Abstand halten und noch regelmäßiger als bisher um Podestplätze mitfahren. Die Testfahrten verliefen eher mäßig.



Können Vettel und Schumacher ihre teaminternen Duelle gewinnen?

Es wird sowohl für den früheren Weltmeister Sebastian Vettel als auch für Neuling Mick Schumacher das Hauptziel dieser Saison. Bei ihren neuen Rennställen Aston Martin und Haas müssen sich die Deutschen vor allen Dingen gegen ihre teaminterne Konkurrenz durchsetzen. Die hat es speziell im Fall des bei den Testfahrten nicht unbedingt überzeugenden Vettel in sich, denn der 22 Jahre alte Lance Stroll ist nicht nur der Sohn des Team-Teilhabers Lawrence Stroll, sondern seit Jahren eine feste Größe im Team. Auch für Schumacher geht es bei US-Team Haas insbesondere darum, im Duell mit Co-Debütant Nikita Mazepin am Ende des Jahres die Nase vorn zu haben - und vielleicht sogar ein paar Punkte einzusammeln. Gelingt ihm das, könnte ihm perspektivisch der Weg zu größeren Teams offen stehen - vielleicht auch zu Ferrari.

Ist Fernando Alonso noch konkurrenzfähig?