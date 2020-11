Mercedes-Dominanz hält an: Hamilton holt auch Pole Position in Bahrain - Vettel schlägt Leclerc

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole Position zum Formel-1 -Rennen in Bahrain gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies am Samstag in Sakhir seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz und raste zu seiner zehnten Pole in diesem Jahr. Es war die 98. seiner Karriere. Dritter auf dem von Flutlichtern bestrahlten Wüstenkurs wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen vor seinem Stallrivalen Alex Albon.

Vettel schlägt Teamkollegen

Vettel war zuvor zum zwölften Mal in dieser F1-Saison vorzeitig in der Qualifikation ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot schied knapp als Elfter aus. Keine große Überraschung: Die Strecke in Bahrain liegt den Ferraris ohnehin nicht. In Sakhir, ist vor allem die Motorenleistung der Autos gefragt - und der Scuderia mangelt es an Power. Vettel hat es in seiner Ferrari-Abschiedssaison bislang nur dreimal in die letzte K.o.-Runde der zehn schnellsten Fahrer bei der Startplatzjagd geschafft. Immerhin schlug der vierfache Weltmeister seinen Teamkollegen Charles Leclerc, der als Zwölfter ebenfalls vorzeitig ausschied.