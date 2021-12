Mercedes-Protest im Formel-1-Finale: Das wird Max Verstappen und der Rennleitung vorgeworfen

Nach dem kontroversen Formel-1-Finale in Abu Dhabi mit dem neuen Weltmeister Max Verstappen von Red Bull hat Mercedes gleich zweimal Protest gegen die Wertung eingelegt . Einmal handelt es sich um einen angeblichen Verstoß gegen Artikel 48.8 des Sportreglements. Dieser besagt, dass ein Fahrer während einer Safety-Car-Phase nicht überholen darf. Das wird aber Verstappen vorgeworfen.

Einen zweiten mutmaßlichen Verstoß sieht Mercedes in Artikel 48.12 des Sportreglements. Den Silberpfeilen zufolge soll das Protokoll während der Safety-Car-Phase nicht eingehalten worden sein. Im konkreten Fall geht es darum: Sechs Runden vor dem Ende des WM-Thrillers am Sonntag hatte Williams-Pilot Nicholas Latifi einen Crash. Daraufhin kam das Safety Car auf den Yas Marina Circuit. Zwischen dem zu diesem Zeitpunkt Führenden Lewis Hamilton im Mercedes und seinem Rivalen Verstappen lagen fünf Autos.

Die Rennleitung um Michael Masi meldete zunächst, dass sich die überrundeten Fahrer zwischen den beiden nicht zurückrunden dürften. Dann teilte sie aber mit, dass genau diese fünf Autos doch überholen dürften. Das Safety Car hätte in derselben Runde allerdings nicht wieder an die Box kommen dürfen. Die Regel besagt, dass dies erst am Ende der nachfolgenden Runde erlaubt ist - und das wäre mit Zieldurchfahrt gewesen. Verstappen hatte indes eine Runde vor Schluss gerade noch genug Zeit, um Hamilton von der Spitze zu verdrängen.