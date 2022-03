Mercedes-Schwäche, Hamilton-Plädoyer, Dschidda-Kritik: Thesen zum Formel-1-Monat – mit Norbert Haug

Die Formel 1 ist wieder da - und nach den ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien zeichnet sich bereits ein Trend ab: Red Bull um Fahrer-Weltmeister Max Verstappen und das Traditions-Team Ferrari haben die Reglement-Änderungen zur neuen Saison am besten umgesetzt und gehören zu den Top-Teams. Die WM führt Bahrain-Sieger Charles Leclerc (45 Punkte) im Ferrari vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz (33) und Saudi-Arabien-GP-Gewinner Verstappen (25) an. Die beiden Teams werden sich in diesem Jahr also um die Weltmeisterschaft duellieren, während das schwächelnde Mercedes-Team um Rekordweltmeister Lewis Hamilton außen vor bleibt – oder?

Der SPORT BUZZER, das Sport­portal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat dem ehemaligen Mercedes-Motor­sport­chef Norbert Haug diese These vorgelegt – und noch vier weitere. So äußert sich der 69-Jährige, der die Karrieren der jeweils sieben­maligen (Rekord-)Welt­meister Lewis Hamilton und Michael Schumacher von Beginn an begleitet, ab dem Junioren-Alter gefördert und mit beiden als Sport­chef erfolg­reich gearbeitet hat, auch über den kontrovers diskutierten GP in Dschidda. Am vergangenen Wochenende fuhr der Formel-1-Zirkus in Saudi-Arabien um Punkte, obwohl zu Beginn des Rennwochenendes, unweit von der Rennstrecke, ein Raketen-Anschlag auf eine Anlage des Ölkonzerns Aramco ausgeübt wurde. Haug plädiert für einen Grand Prix auf deutschem Boden und spricht auch über die Hauptaufgabe von Mick Schumacher in dieser Saison.

These 1: Nach dem Raketen-Anschlag in Dschidda sollte die Formel 1 wieder mehr Strecken in Europa ansteuern.

Haug: "Das eine sehe ich vollkommen getrennt vom anderen. Die Formel 1 heißt nicht nur so, sie ist auch eine Weltmeisterschaft, und deshalb braucht sie Rennen auf der ganzen Welt. Am meisten fehlt ihr zweifellos ein Rennen in Deutschland, was natürlich klarerweise auch eine Folge der mit sinnloser Vehemenz vorgetragenen Anti-Auto-Kampagnen von eifernden Gegnern der individuellen Mobilität ist. Unser Land verdankt einen Großteil seines Wohlstandes dem weltweiten Erfolg der deutschen Automobilindustrie. Zeitgenossen in anderen Ländern platzen schier vor Stolz, wenn die Formel 1 ins Land kommt – bei uns dagegen rümpfen immer mehr die Nase. Das war noch vor gar nicht langer Zeit vollkommen anders und volle Rennstrecken zauberten einen regelrechten Hype ins Land. Zwei Formel-1-Rennen pro Jahr in Deutschland waren über ein Jahrzehnt lang Publikumsmagnete und die TV-Übertragungen dazu regelrechte Straßenfeger. Schumacher, Vettel, Rosberg und Mercedes haben als deutsche Formel-1-Vertreter in den letzten 30 Jahren 22 Fahrer-WM-Titel gewonnen, also fast dreimal so viele wie alle Gegner zusammen.

Wer in Saudi-Arabien fährt, muss auch mit so bedenklichen Vorfällen wie am letzten Wochenende in Dschidda rechnen. Ich bezweifle, dass es richtig ist, den Rennkalender nach den Kriterien einer Preisliste auszurichten und jenen den Zuschlag zu geben, die ganz oben stehen, weil sie am meisten bezahlen. Wenn Sie allerdings eine Umfrage bei den Teams machen würden, die entsprechend an den Einnahmen beteiligt werden, käme zweifellos immer heraus, dass dort gefahren wird, wo die meisten aufzuteilenden Einnahmen zu machen sind."