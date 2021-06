Vor beiden Mercedes: Verstappen sichert sich Pole in Le Castellet – Schumacher mit Crash nach Coup

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Frankreich gesichert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden war am Samstag in Le Castellet schneller als sein Titelrivale Lewis Hamilton im Mercedes und eroberte zum fünften Mal in seiner Karriere Startplatz eins.

