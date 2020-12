Champions League kompakt: Berisha und Adeyemi schießen Salzburg zum Sieg - Real droht das Aus

Lok Moskau - RB Salzburg 1:3 (0:2) Der deutsche U21-Nationalspieler Mergim Berisha hat RB Salzburg zum ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison geschossen. Der Stürmer erzielte beim 3:1 (2:0) bei Lok Moskau einen Doppelpack (28. und 41.) und war somit maßgeblich daran beteiligt, dass sich der österreichische Meister in der Tabelle der Gruppe A an den Russen vorbei auf den dritten Platz verbesserte. Der dritte Treffer der Gäste gelang ebenfalls einem Deutschen: Dem 18-jährigen Karim Adeyemi, der 2018 von der SpVgg Unterhaching nach Salzburg gekommen war. Das einzige Lok-Tor schoss Anton Miranchuk (79., Foulelfmeter). Anzeige

Vor dem letzten Spiel der Vorrunde am kommenden Mittwoch gegen Atlético Madrid haben die Salzburger nun die Fortsetzung der internationalen Saison in der Europa League im Visier. Ob sogar noch ein Überwintern in der Königsklasse möglich ist, hängt vom Ausgang der Partie zwischen Atlético und dem FC Bayern am Dienstagabend ab. Mit einem Sieg würden die Spanier das Achtelfinal-Ticket perfekt machen und sich uneinholbar von RB absetzen.

Dass die Salzburger überhaupt noch hoffen können, hatten sie am Dienstag vor allem Berisha zu verdanken. Der 22-Jährige, der im oberbayerischen Berchtesgaden geboren wurde und bereits seit 2008 für die Österreicher spielt, war nach zahlreichen Leihen im Januar 2020 nach Salzburg zurückbeordert worden. Dort sollte er den damals zu Borussia Dortmund gewechselten Erling Haaland ersetzen. Eine Aufgabe, die er in dieser Spielzeit zunehmend gut erfüllt.

In der österreichischen Bundesliga traf er in der laufenden Saison fünfmal in sieben Einsätzen. In der Champions League ist seine Quote noch besser: Nach seinem Doppelpack in Moskau stehen für den Angreifer fünf Tore in fünf Spielen zu Buche. Zwei seiner Treffer gelangen ihm in den Spielen gegen den FC Bayern (2:6 und 1:3). Noch nicht ganz so treffsicher hatte sich Adeyemi in dieser Saison gezeigt. Das 3:1 am Dienstag war sein erstes Tor in der Königsklasse. Aber: Auch dem Teenager werden glänzende Perspektiven attestiert, Bei seinem Wechsel vor knapp zweieinhalb Jahren war er den Salzburgern bereits 3,3 Millionen Euro Ablöse wert.