Bericht: Angebot für Merih Demiral? BVB hat wegen Abwehr-Not offenbar Juventus-Verteidiger im Visier

Aufgrund der aktuellen Personalnot in der Hintermannschaft denkt Borussia Dortmund offenbar über eine weitere Spielerverpflichtung nach. Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano (unter anderem The Guardian und Sky Italia) berichtet, bereitet der BVB ein Angebot für Innenverteidiger Merih Demiral von Juventus Turin vor, hat allerdings auch namhafte Konkurrenz. Demnach soll sich unter anderem auch der italienische Champions-League-Vertreter Atalanta Bergamo mit einer Verpflichtung des 23 Jahre alten Türken befassen.

Dortmund müsste für Demiral tief in die Tasche greifen. Rund 35 Millionen Euro soll Juventus für den EM-Teilnehmer aufrufen, der noch bis 2024 vertraglich an den entthronten Serien-Meister gebunden ist, seit seiner Verpflichtung im Juli 2019 aber einen schweren Stand hatte und angesichts der starken Konkurrenz um die Europameister Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und den Niederländer Matthijs de Ligt über die Rolle des Ergänzungsspielers bisher nicht hinauskam. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de dennoch stattliche 28 Millionen Euro.

Ob der BVB in Zeiten der Corona-Krise trotz des Verkaufs von Superstar Jadon Sancho an Manchester United (85 Millionen Euro Ablöse) die finanziellen Reserven hat, um Demiral verpflichten zu können, ist offen. Allerdings ist die Personalnot gerade in der Abwehr groß. Derzeit fehlen den Dortmundern in der Vorbereitung die verletzten Dan-Axel Zagadou und Mats Hummels. Auch der von Paris St. Germain verpflichtete Soumaila Coulibaly ist nach einem Kreuzbandriss noch nicht wieder fit. Zudem steht Manuel Akanji nach seinem Einsatz für die Schweizer Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft noch nicht zur Verfügung.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc, der in der Offensive gerade den Transfer von Sancho-Ersatz Donyell Malen finalisiert, hatte die Verpflichtung eines weiteren Abwehrspielers zuletzt zumindest nicht ausgeschlossen. "Natürlich haben wir aktuell nicht gerade zu viele Innenverteidiger. Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir in Panik geraten", sagte er am Samstag der Bild und verwies darauf, dass mit Emre Can ein weiterer Spieler im Kader stehe, der im Abwehrzentrum spielen kann. Der deutsche Nationalspieler habe "schon oft bewiesen, dass er uns auch in der Innenverteidigung weiterhelfen kann", sagte Zorc.