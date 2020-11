Mertesacker über eine Weltmeister-Rückholaktion von Löw: "...dann muss er seine Entscheidung hinterfragen"

Ex-Nationalspieler Per Mertesacker sieht in einer Rückholaktion der ausgemusterten Weltmeister durch den schwer in der Kritik stehenden Bundestrainer Joachim Löw keine Probleme. "Ich glaube, das könnten alle verkraften“, sagte der 36-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF am Samstagabend. Wichtig sei für Löw, dass dieser sich jetzt die Frage stelle, "die er sich vor diesem Umbruch auch gestellt hat“, meinte Mertesacker. "Er wollte ein mutiges Zeichen setzen für Spieler, bei denen er eine Entwicklung sehen wollte“, betonte der ehemalige Bundesliga-Profi und Weltmeister von 2014 unter Löw.

Anzeige

Mertesacker nannte unter anderem Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Julian Draxler oder Julian Brandt. "Hat er diese Entwicklung nicht gesehen bei diesen Spielern, muss er zurück zu der Frage kommen. Lautet die Antwort nein, die Spieler haben die Führungsrolle nicht übernehmen können, dann muss er seine Entscheidung hinterfragen und wahrscheinlich auch zurücknehmen“, sagte Mertesacker. Dabei geht es in erster Linie um die von Löw ausgemusterten Ex-Weltmeister Thomas Müller, Jérôme Boateng (beide FC Bayern) und Mats Hummels (Borussia Dortmund).