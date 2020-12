Mertesacker sieht Indiz in Bierhoff-Folie: Keine DFB-Rückkehr von Hummels, Müller und Boateng

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu - und Fußball-Deutschland diskutiert sechs Monate vor dem Start der Europameisterschaft nach dem desolaten 0:6 in Spanien über den Zustand seiner Nationalmannschaft. Joachim Löw wurde vom DFB zwar das Vertrauen ausgesprochen, das vom Bundestrainer umgebaute DFB-Team muss sich dies jedoch erst noch verdienen. Immer wieder fallen drei Namen, die bei der EM wieder Stabilität bringen sollen: Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng. Mehr oder weniger heftig wird seit ihrer Ausbootung durch Löw im März 2019 ein Comeback gefordert, eine wirklich klare Aussage gab es bisher vom Verband nicht. Nach der Pressekonferenz von DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Freitag sieht Ex-Nationalspieler Per Mertesacker allerdings kaum noch die Möglichkeit eines Comebacks, wie er im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF verriet. Anzeige

Mertesacker, der vor sechs Jahren an der Seite des Trios Weltmeister wurde, war ein Detail der ungewöhnlichen Pressekonferenz von Bierhoff nicht verborgen geblieben - es versteckte sich in der Power-Point-Präsentation, die der DFB-Direktor zur Erläuterung des Umbruchs nutzte. "Man hat auf einer Folie gesehen, 2021 wird das erste Jahr mit einer 'neuen Mannschaft'. Das hat mir schon Einiges gezeigt", sagte der 36-Jährige, der ergänzte: "Ich glaube, man möchte diese neu formierte und reformierte Mannschaft in diesem verschobenen Turnier-Jahr testen."

Auf der besagten Seite der Präsentation war unter dem Jahr 2021 explizit vom "1. Turnierjahr der neuen Mannschaft" die Rede. Dazu wurden die mehr oder weniger klar definierten Zielen "Erfolgreiche EM", "WM-Qualifikation" und "Sportliche Entwicklung" genannt. Der Umbruch des Teams wird vor allem mit Blick auf die WM 2022 in Katar und die Heim-EM 2024 vollzogen. Für Mertesacker schließt die DFB-Lesart ein Nominierung der drei Weltmeister durch Löw aus: "Ich glaube nicht, dass er nochmal einen U-Turn macht. Ich würde aber gerne sehen, dass er sich nochmal Gedanken macht."

Thomas Müller über DFB-Zukunft: "Ich bleibe dran"

Müller hatte nach dem 3:3 seines FC Bayern im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig, bei dem er mit einem Doppelpack glänzte, wie so oft in den vergangenen anderthalb Jahren, auf Fragen nach seiner DFB-Zukunft antworten müssen. "Das Thema ist in der aktuellen Phase ganz weit weg. Die nächste Maßnahme ist im März", meinte Müller mit Blick auf die lange Pause ohne Länderspiel. Er wolle sich lieber auf seine aktuelle Aufgaben konzentrieren, befand der Weltmeister von 2014: "Alles andere könnt Ihr rauf und runter diskutieren." Thema durch? Nicht ganz. Müller schob noch nach: "Ich bleibe dran und dann schauen wir mal." Was genau er damit meinte, ließ Müller offen.