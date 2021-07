Ein Tor und zwei Vorlagen: Messi führt Argentinien ins Halbfinale – Kolumbien wirft Uruguay raus

Den ersten Treffer durch Rodrigo De Paul (40.) bereitete Messi vor. Beim zweiten Tor nutzte Lautaro Martínez einen Fehler der Ecuadorianer im Spielaufbau und traf nach einer weiteren Messi-Vorlage ins Netz(84.). Das 3:0 in der Nachspielzeit besorgte Messi dann selbst, nachdem Ecuadors Abwehrspieler Piero Hincapié die rote Karte gesehen hatte. Argentiniens Rekordtorschütze jagt bei der Copa América auch Pelé als Spitzenreiter in der Statistik.

Angeführt von Superstar Lionel Messi ist Argentiniens Nationalmannschaft ins Halbfinale der Copa América eingezogen. Messis Team dominierte am Samstagabend (Ortszeit) das Spiel gegen Ecuador im "Estádio Olímpico" in der zentralbrasilianischen Stadt Goiânia und gewann mit 3:0 (1:0).

Kolumbien-Keeper Ospina stellt Rekord auf

Argentinien trifft nun im Halbfinale der Südamerikameisterschaft am Dienstag (Ortszeit) auf Kolumbien, das im "Estádio Mané Garrincha" in der Hauptstadt Brasília am Samstag im Elfmeterschießen gegen Uruguay gewonnen hatte. Die "Cafeteros", die bei der Südamerika-Meisterschaft auf ihren Star James Rodríguez verzichten müssen, verwandelten nach einem torlosen Match insgesamt vier Elfmeter, Uruguay traf nur zweimal – David Ospina hielt die Schüsse von José María Giménez und Matías Viña. Mit seinem 112. Länderspiel löste Ospina zudem Kolumbiens Fußball-Legende Carlos Valderrama als Rekordnationalspieler des südamerikanischen Landes ab.

Das erste Halbfinale zwischen Brasilien und Peru am Montag (Ortszeit) ist eine Neuauflage des Copa-Finales von 2019, das die Seleção mit 3:1 für sich entschied. Messi – der während des Turniers 34 Jahre alt wurde – will die Möglichkeit nutzen, um endlich mit der Nationalmannschaft einen internationalen Titel zu holen. Die argentinische Auswahl gewann 1993 zum bislang letzten Mal die Copa América.