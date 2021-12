Messi präsentiert Ballon d'Or, PSG bleibt torlos: Ligue-1-Spitzenreiter patzt gegen Nizza

Paris liegt in der Ligue 1 damit weiter zwölf Punkte vor dem Zweiten Olympique Marseille, hat allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert. Am kommenden Samstag gastieren die PSG-Profis in Lens, bevor dann in der Woche darauf das letzte Vorrundenspiel in der Champions League gegen den FC Brügge ansteht. In der Königsklasse steht jedoch schon fest, dass PSG die Gruppe A nur als Zweiter abschließen wird.