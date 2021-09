"Nach und nach passe ich mich an": Messi reagiert auf erstes PSG-Tor – Pochettino "musste es feiern"

Mit seinem ersten Treffer im Trikot von Paris Saint-Germain sicherte Lionel Messi den Franzosen den 2:0 (1:0)-Prestigesieg gegen Manchester City. Und diese Bude machte den Fans Hoffnung auf mehr. Von außen zog er in seiner typischen Manier mit Tempo in den Strafraum, passte zu Kylian Mbappé, der den Ball direkt abprallen ließ, so dass Messi per Direktabnahme mit seinem linken Fuß ins Tor schießen konnte.

"Für uns war wichtig, das Spiel zu gewinnen. Ich bin sehr glücklich, ein Tor erzielt zu haben. Es war erst mein zweites Spiel im Prinzenpark. Nach und nach passe ich mich an. Je öfter wir zusammenspielen, desto besser wird es. Wir müssen zusammenwachsen, unser Spielniveau steigern, unser Bestes geben, so weitermachen“, sagte Messi bei Canal Plus. Sogar PSG-Trainer Mauricio Pochettino machte, was er nach eigener Aussage nie macht: Er feierte den Treffer seines Landsmanns, der zuvor wegen einer leichten Knieverletzung zwei Spiele gefehlt hatte. "Ich habe Messi in all den Jahren so viele Tore schießen sehen, aber immer aus Gegner-Sicht. Dieses Mal war es das erste Mal für uns. Ich musste es feiern", sagte er lachend.