Ronaldo übertroffen, mit Xavi gleichgezogen: Barca-Star Messi stellt zwei Rekorde auf

Messi selbst kommentierte seine Pflichtspiel-Bestmarke für Barca bereits am Montagabend via Instagram. "Es ist eine große Ehre, die Anzahl von Spielen mit dem FC Barcelona zu erreichen. Danke an alle Kollegen, die mich in diesen Jahren begleitet haben und an meine Familie sowie Freunde, dass ihr immer an meiner Seite seid", schrieb der Superstar. Mit nun 21 Treffern in der aktuellen Serie führt Messi auch die Torjägerliste vor seinem früheren Barça-Sturmpartner Luis Suarez (Atletico Madrid/18) an. "Wunderbare Tore, um den märchenhaften Messi zu feiern", schrieb Mundo Deportivo. Die überragende Rolle Messis beim FC Barcelona anerkannte zuletzt auch die gegnerische Mannschaft. "Messi ist entscheidend. Was soll ich über Messi sagen? Sie spielen mit einem mehr", zitierte die Sportzeitung AS den Huesca-Spieler Rafa Mir.