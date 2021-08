Messi-Show in Paris: PSG-Zugang nennt Ziele und schwärmt von Neymar, Mbappé & Co.

Lionel Messi kann wieder richtig lächeln. Nur drei Tage nach seinem Tränen-Abschied vom FC Barcelona wurde der sechsmalige Weltfußballer am Mittwoch als Zugang bei Paris Saint-Germain vorgestellt. Messi präsentierte sich aufgeräumt und gut gelaunt. Bis mindestens Ende Juni 2023 spielt er nun für PSG - mit einer Option für eine weitere Saison In einer Mannschaft voller Stars ist er der Superstar. Sein Debüt könnte Messi bereits am Samstag (21 Uhr) im Ligue-1-Spiel gegen Racing Straßburg geben. Er brauche sicher eine Vorbereitung, bevor er wieder spielen könne, sagte der Stürmer und ergänzte dann: "Ich hoffe, es wird so früh wie möglich sein." Anzeige

Neben den Medienvertretern im Inneren des Stadions verfolgten hunderte Fans direkt vor dem Parc des Princes die erste Pressekonferenz des 34-Jährigen auf einer Video-Leinwand. Sie stimmten immer wieder "Messi, Messi"-Sprechchöre an. Der TV-Sender des Klubs ging bereits über eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung live. Um 11.06 Uhr war es soweit: Der Super-Zugang tauchte vor den Kameras auf, ging zusammen mit PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi, PSG-Sportdirektor Leonardo und seiner Familie durch die Katakomben des Stadions in Richtung Presseraum des "Le Parc". Al-Khelaifi schwärmte direkt zu Anfang: "Es wird sehr aufregend sein für unsere Fans und für die Fußball-Fans weltweit. Wir sind sehr stolz, wo wir heute stehen. Es ist kein Geheimnis, dass wir den besten Spieler der Welt haben."

Messi: Ich genieße die Zeit in Paris"

Messis Verpflichtung ist ungeachtet der Engagements von Neymar im Sommer 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro oder von Kylian Mbappé ein Jahr später für 145 Millionen Euro das Meisterstück des 47 Jahre alten Geschäftsmanns aus Katar. "Als erstes möchte ich mich beim Präsidenten bedanken. Ich bin sehr glücklich. Seit dem Abschied von Barcelona war es sehr hart für mich. Es war eine schwierige Zeit. Als ich hier angekommen bin, habe ich mich glücklich gefühlt", sagte Messi zu Beginn der Pressekonferenz: "Ich genieße die Zeit in Paris seit dem ersten Moment. Auch meiner Familie gefällt es. Aber das einzige was ich machen will, ist zu trainieren und diesen Neustart in meinem Leben zu beginnen."

Messi wäre bei Ablauf seines neuen Vertrages inklusive einer dritten Saison Ende Juni 2024 37 Jahre alt. Er hatte den FC Barcelona, zu dem er als 13-Jähriger gekommen war, verlassen müssen, obwohl beide Seiten die Zusammenarbeit fortsetzen wollten. Die Statuten des Financial Fair Play der spanischen Liga ließen es aber nicht zu, der Klub ist mit fast 490 Millionen Euro verschuldet. "Es ist war verrückt, es ging alles so schnell. Ich bin ungeduldig auf den Neustart in meinem Leben. Die ganze Woche war ein Auf und ein Ab. Ich gehe gemeinsam mit meiner Familie durch diesen Prozess", sagte Messi.

Messi hatte sich am Sonntag unter Tränen vom FC Barcelona verabschiedet und vom "schwersten Kapitel" seiner Karriere gesprochen. Jetzt warten bei PSG weitere Superstars wie Neymar und Mbappé auf den Argentinier. "Es ist Wahnsinn, neben diesen beiden Spielern auf dem Platz zu stehen und täglich mit ihnen zu arbeiten. Es wurden unglaubliche Transfers gemacht und ich werde mit den besten Spielern der Welt spielen. Ich will das einfach genießen", sagte Messi: "Ich hoffe, es wird ein großartiges Jahr für die Fans und für den Sport. Ich komme mit viel Enthusiasmus, um zu versuchen, einen weiteren Champions-League-Titel zu gewinnen. Ich bin hierher gekommen, um zu helfen. Mein Ziel ist es, diese Trophäe erneut zu gewinnen, und ich denke, Paris ist der beste Ort, um diese Trophäe erneut zu gewinnen."