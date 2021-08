Messi-Transfer, Financial Fairplay und Mpappé-Zukunft: Das sagt PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi

Begleitet von einer perfekt inszenierten medialen Show hat Paris Saint-Germain Zugang Lionel Messi am Mittwochvormittag der Öffentlichkeit präsentiert. Neben PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi trat der 34-jährige Argentinier vor die Kameras. Bei der Vorstellungspressekonferenz musste auch der katarische Geschäftsmann einige Fragen beantworten. Besonders das Thema Financial Fairplay rückte in den Fokus.

