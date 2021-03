Messi-Verbleib, Koeman-Zukunft und Finanzen: So plant der neue Barcelona-Präsident Laporta

Der neue Präsident des FC Barcelona will den abwanderungswilligen Star Lionel Messi halten und den finanziell angeschlagenen Klub wieder profitabel machen. In seiner Antrittsrede im Stadion Camp Nou umwarb Joan Laporta den sechsmaligen Weltfußballer offensiv. "Ich werde versuchen, Leo Messi vom Bleiben zu überzeugen. Er ist der beste Spieler der Fußball-Geschichte", sagte der neue Klubchef am Mittwochabend. Der Vertrag des 33-jährigen Argentiniers, der bereits im vergangenen Sommer den Verein verlassen wollte, läuft nach dieser Spielzeit aus. Spekuliert wird, dass er zu Paris Saint-Germain oder Manchester City wechseln könnte.

