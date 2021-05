Messi-Verlängerung in Barcelona? Präsident Laporta gibt Einblick in Verhandlungen

Knapp einen Monat vor Ablauf des Vertrages zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona setzt Klub-Chef Joan Laporta weiter auf eine Verlängerung der seit 20 Jahren anhaltenden Zusammenarbeit. Er sei "mäßig optimistisch", dass der sechsfache Weltfußballer auch nächste Saison für die katalanische Mannschaft auf Torejagd gehen werde, sagte Laporta am Freitag in Barcelona.

Messi mit Argentinien bei Copa América

Messi und Barcelona gewannen dieses Jahr nur den spanischen Pokal. In der La Liga belegten die Katalanen nur den dritten Platz, in der Champions League scheiterten sie im Achtelfinale an PSG.

Mit der Nationalelf geht Messi bereits ab dem 11. Juni bei der Copa América wieder auf Titeljagd. Das Turnier sollte ursprünglich in Messis Heimatland Argentinien sowie in Kolumbien stattfinden. Wegen der sozialen Unruhen in Kolumbien wurde das Land aber als Austragungsort gestrichen. Nächste Woche soll entschieden werden, ob einige Spiele in Chile stattfinden werden. Derweil werden aber auch in Argentinien immer mehr Stimmen laut, das Turnier solle wegen der schlimmen Corona-Lage abgesagt werden.