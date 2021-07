Messi-Zukunft beim FC Barcelona weiter offen – Paris St.-Germain legt Angebot vor

Die Zukunft von Superstar Lionel Messi beim FC Barcelona ist auch drei Tage nach dem Ende seine Vertrags weiter ungewiss. Geld, Gehalt, Steuern und auch das Financial Fairplay sollen Medienberichten zufolge die Knackpunkte für einen neuen Deal sein. Der 34 Jahre alte Argentinier schweigt derweil und glänzt bei der Copa America im fernen Südamerika.

Wechsel in die USA möglich - falls Messi bei Barcelona bleibt

Es gebe aber noch weiterer Probleme, schreibt Marca. Messi bestehe darauf, dass steuerrechtliche Fragen geklärt werden. In den letzten beiden Spielzeiten sei vereinbart worden, bestimmte Zahlungen an Messi erst in der Zukunft zu leisten. Es handele sich um enorm hohe Summen.