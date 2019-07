Überfall-Opfer Mesut Özil und Sead Kolasinac erhalten Spielpause beim FC Arsenal

Die Überfall-Opfer Mesut Özil und Sead Kolasinac haben beim FC Arsenal eine Spielpause verordnet bekommen. Trainer Unai Emery entschied sich am Sonntag bei der Testpartie des Londoner Klubs gegen Olympique Lyon gegen einen Einsatz des Duos, weil die beiden Fußballstars anscheinend noch mit den Nachwirkungen der gescheiterten Attacke von zwei mit Messern bewaffneten Männern zu kämpfen haben. „Sie kamen heute Morgen her, aber sie waren nicht bereit, das Spiel zu bestreiten“, sagte der 47 Jahre alte Emery nach der 1:2-Niederlage gegen die Franzosen.

Özil und Kolasinac noch am Donnerstag Überfall-Opfer

„Es ist kein guter Moment zu spielen, weil ihr Kopf nicht bei 100 Prozent ist. Das sind sehr persönliche Umstände und das Wichtigste ist, dass sie sich gut fühlen, sicher fühlen, und für ihre Familie unbesorgt sind“, erklärte der Arsenal-Trainer seine Entscheidung. Die beiden Fußballprofis waren am Donnerstag nur knapp einem Raubüberfall auf offener Straße in London entkommen und unverletzt geblieben.

Emery: "Von Tag zu Tag schauen"

Die beiden Profis selbst hatten am Freitag schon wieder lachen können. Der Schock des bewaffneten Überfalls am Donnerstag in London schien da schon überwunden. „Denke, uns geht es gut“, twitterte Kolasinac (26) am Freitag und verbreitete das Foto mit einer Faust und einem Smiley. Doch Arsenal-Coach Emery schien davon noch nicht vollständig überzeugt. Wann der womöglich vor einem Transfer stehende Özil und der Ex-Schalker Kolasinac wieder spielen, ist noch offen.