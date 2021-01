Bericht: Mesut Özil in Verhandlungen über Wechsel zu DC United – offenbar auch Business-Kooperation

Beim FC Arsenal spielt Mesut Özil schon länger keine Rolle mehr. Derzeit ist der Weltmeister von 2014 gar nicht für die Kader der Premier League und der Europa League nominiert, ist folglich zum Zuschauen verdammt. Obwohl die Gunners bisher keinesfalls eine leichte Saison hinter sich haben, wird das wohl auch so bleiben. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass der 32-Jährige, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, vor seinem Abschied kein Spiel mehr absolviert. Laut Football.London gibt es inzwischen auch eine klare Tendenz, was seinen nächsten Klub betrifft. Demnach zieht es Özil nicht wie von vielen Fans erwartet in die Türkei, sondern in die USA.

