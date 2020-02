Er kann es noch: Mesut Özil schießt bei Arsenal-Erfolg gegen Newcastle erstes Saisontor

Es gab Zeiten, da war Mesut Özil die personifizierte Torgefahr - als Vorbereiter, aber auch als Torschütze. Schon an mehr als 110 Toren war der deutsche Weltmeister in seiner Zeit beim FC Arsenal beteiligt - in 250 Spielen. Diese Zeiten sind längst vorbei. In dieser Saison konnte der 31-Jährige bislang noch gar nicht treffen. Bis heute: Beim deutlichen 4:0 der Londoner im Premier-League-Heimspiel gegen Newcastle United schoss Özil den dritten Treffer der Gunners.