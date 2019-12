Mesut Özil kassiert Rüge von Interimstrainer Ljungberg: "Bei Arsenal benehmen wir uns nicht so"

Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Ljungberg über Özil-Verhalten: "So etwas macht die Fans nicht glücklich"

Dem Trainer gefiel das offenkundig überhaupt nicht - besonders, weil Özil zuvor eine seiner schlechtesten Leistungen in dieser Saison gezeigt hatte. "Er ging vom Feld und trat seine Handschuhe weg. So etwas macht die Fans nicht glücklich. (...) Bei Arsenal benehmen wir uns nicht so", klagte der 42-jährige Ljungberg, der von 1998 bis 2007 für Arsenal spielte und als Co-Trainer des VfL Wolfsburg (2017) auch in Deutschland seine Spuren hinterlassen hat.