Mesut Özil adelt neuen Arsenal-Trainer Mikel Arteta: "Er bringt die alten Tugenden zurück"

Arteta bringe laut Özil die "alten Arsenal-Tugenden" wie Ballbesitz und Spielkontrolle zurück: "An diesen Dingen arbeitet er mit uns und man kann es sehen: Jeder lächelt, lacht und genießt seine Zeit aktuell - und das macht uns nun erfolgreich", sagte der Ex-DFB-Spieler. Tatsächlich kann sich die Bilanz des ehemaligen Co-Trainers von Pep Guardiola bei Manchester City sehen lassen. Von vier Spielen gewann Arsenal unter der Leitung des Spaniers zwei - unter anderem gegen Manchester United und Leeds United im FA Cup. "Wir haben jetzt eine klare Struktur auf dem Platz. Jeder weiß, was er zu tun hat", lobte Özil. "Wenn wir dem Matchplan unseres Trainers folgen und tun, was er will, werden wir auch gewinnen."