Arsenal-Topverdiener und Transfer-Objekt: So ergeht es Mesut Özil vor der neuen Saison

In der kalifornischen Sonne zeigte sich Mesut Özil in diesen Tagen gut gelaunt. Mit dem FC Arsenal befindet sich der Ex-Nationalspieler derzeit auf USA-Tour, wo er am Donnerstag im International Champions Cup auf den FC Bayern trifft. Am Montag postete Özil bei Twitter ein Foto, das ihn bei bestem Wetter lachend bei einer Trainingspause in Los Angeles zeigt. Er sei „glücklich, für die Saisonvorbereitung in LA zu sein“, schrieb Özil dazu. „Die erste Trainingseinheit ist schon absolviert.“