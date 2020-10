Berater von Mesut Özil geht auf Arsenal-Trainer Arteta los: "Versagt, fair und ehrlich zu sein"

Nachdem Mesut Özil nicht in den Kadern des FC Arsenal für die Premier League und die Europa League auftaucht, ist der Berater des deutschen Weltmeisters auf Gunners-Trainer Mikel Arteta losgegangen. Dem früheren Teamkollegen Özils wirft Erkut Sögüt vor, den 32-Jährigen nicht fair behandelt zu haben. Özil dürfte sein letztes Spiel für Arsenal gemacht haben, sofern er im Februar nicht in dem einen oder anderen Wettbewerb nachnominiert wird.

Die Fans von Arsenal hätten "eine ehrliche Erklärung verdient", warum der langjährige Leistungsträger und Topverdiener der Londoner den Sprung in die 25-Mann-Kader für beide Wettbewerbe verpasst hat, betonte Sögüt gegenüber ESPN. "Sie haben nicht verdient, dass Arteta sagt, er habe an Özil versagt. Nein, du hast an Özil nicht versagt: du hast versagt, fair, ehrlich und transparent zu sein und jemanden mit Repekt zu behandeln, der einen Vertrag hat und der die ganze Zeit loyal war." Anders, so der Vorwurf, als Arteta selbst, der einst als Legende des FC Everton zu Arsenal gewechselt war. Denn anders als Arteta sei "Mesut kein Spieler, der gestern ein Toffee war (der Spitzname des FC Everton, d. Red.) und heute ein Gunner", betonte Sögüt.

Der Kontrakt von Özil, der nach seiner Ausbootung erklärt hatte, er sei "zutiefst traurig", läuft am Ende der Saison aus. Der Deutsche hatte immer wieder erklärt, diesen aussitzen zu wollen, obwohl er schon länger auf dem Abstellgleis steht. Einer vorzeitigen Trennung hatte allerdings das üppige Gehalt von rund 20,5 Millionen Euro im Jahr im Weg gestanden. Sögüt sieht jedoch nicht finanzielle Erwägungen, sondern Arteta als Grund für die momentane Lage. "Jeder außerhalb des Klubs weiß, dass er ihn nicht fair behandelt hat", sagte er über den Basken. "Er hat ihm in dieser Saison keine Chance gegeben, sich zu zeigen. Er steht immer noch unter Vertrag, der Spieler sollte die Option haben, zu bleiben und um seinen Platz zu kämpfen." Diese Option habe man Özil, der kürzlich noch einen Loyalitätsbonus in Millionenhöhe kassiert hatte, jedoch genommen.

Arteta hat "ein völlig reines Gewissen"