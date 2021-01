"Dinge können sich sehr schnell verändern": Özil-Berater bezieht Stellung zu Transfer-Gerüchten

Verlässt Mesut Özil den FC Arsenal bereits in diesem Winter? Ein Bericht der türkischen Nachrichtenagentur DHA, wonach sich der frühere deutsche Nationalspieler mit Fenerbahce Istanbul über einen Wechsel einig sei, sorgte am Mittwoch für Aufsehen. Nun hat sich Özils Berater Erkut Sögüt geäußert - der Meldungen über einen unmittelbar bevorstehenden Transfer nicht bestätigen wollte. "Uns war nicht gestattet, vor dem 1. Januar zu verhandeln, deshalb fangen wir gerade erst an, uns mit den Optionen, Nummern und Details zu befassen", sagte Sögüt gegenüber ESPN. Eine Einigung stehe derzeit noch mit keinem Klub unmittelbar bevor.

