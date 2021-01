Mesut Özil bestätigt in türkischem TV: Wechsel zu Fenerbahce Istanbul ist fix

Laut Mesut Özil ist sein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul bereits perfekt. Der Weltmeister von 2014 bestätigte den Transfer beim türkischen Sender NTV. "Ich bin sehr glücklich, sehr aufgeregt. Gott hat mir erlaubt, das Fenerbahce-Trikot zu tragen", sagte Özil in einem Telefon-Interview. "Ich werde es mit Stolz tragen und alles für das Team geben." Özil wollte nach türkischen Medienberichten noch am Sonntag nach Istanbul reisen. Dies bestätigte Özil auch im Interview. Das Portal The Athletic hatte am Samstag berichtet, dass der 32 Jahre alte Ex-Nationalspieler und der Londoner Klub FC Arsenal sich prinzipiell auf eine vorzeitige Auflösung des Vertrags geeinigt haben. Anzeige

Vom Verein gab es noch keine offizielle Bestätigung eines Özil-Transfers. "Die Verhandlungen über den Transfers des Fußballprofis Mesut Özil haben begonnen", hieß es allerdings in einer Meldung an die Aktionäre des börsennotierten Klubs, der in der Süper Lig zurzeit den zweiten Platz belegt.