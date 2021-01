Mesut Özil schließt Bundesliga-Rückkehr aus - auch DFB-Team kein Thema: "Ich spiele da nie mehr"

Der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil hat eine Rückkehr in die Bundesliga nach seiner Verpflichtung bei Fenerbahce Istanbul ausgeschlossen. Der 32 Jahre alte Offensivspieler wurde am Mittwoch offiziell von seinem neuen Klub in Istanbul vorgestellt. Auf die Frage einer Reporterin, ob er sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen könne, reagierte er mit einem klaren „Nein“.

