Debüt von Mesut Özil geglückt: Fenerbahce siegt bei Hatayspor – Weltmeister mit Joker-Einsatz

Mesut Özil steht wieder auf dem Fußballplatz! Beim 2:1-Auswärtssieg von Fenerbahce Istanbul gegen Hatayspor feierte der deutsche Ex-Nationalspieler sein Debüt im Trikot seines neuen Klubs. In der vergangenen Woche war der Transfer des Weltmeisters von 2014 in die Süper Lig offiziell bekannt gegeben worden. Das Debüt Özils war mit Spannung erwartet worden, schon bei bei seiner Vorstellung in Istanbul war der Trubel um den Neuzugang von Arsenal gewaltig. Anzeige

Der Istanbuler Top-Klub konnte mit dem Sieg in Hatay den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vorerst vier Punkte ausbauen. Für die Treffer von Fener sorgten Mame Thiam (26.), für den Özil von Trainer Erol Bulut in der 77. Minute eingewechselt wurde und Hatayspor-Verteidiger Jean-Claude Billong per Eigentor (88.). Kurz vor Schluss erzielten die Gastgeber den Anschlusstreffer durch Aaron Boupendza, allerdings reichte es nicht mehr, um gegen Fener zu punkten.