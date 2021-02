Mesut Özil vor Debüt für Fenerbahce Istanbul - Ex-Nationalspieler steht bei Süper-Lig-Spiel im Kader

Mesut Özil steht kurz vor seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein Fenerbahce Istanbul. Beim Auswärtsspiel gegen Hatayspor (14 Uhr) gehört der frühere deutsche Nationalspieler dem Aufgebot von Trainer Erol Bulut an. Özil sitzt aber zunächst auf der Bank. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die Fener am Dienstagmittwoch auf Twitter veröffentlichte.

Am Montagabend verkündete der 32-jährige Offensivspieler bereits, dass er mit seinem neuen Team in die Südtürkei gefahren ist. "Wir sind gerade in Hatay angekommen", schrieb Özil auf Twitter. Kurz zuvor teilte er ein Foto vom Training. Bei seiner Vorstellung vergangene Woche in Istanbul hatte Özil gesagt, er wolle so schnell wie möglich für Fenerbahce spielen.